Brände : Brand in Biogasanlage bei Friedland: keine Verletzten

Bei einer Biogasanlage in der Nähe von Friedland (Mecklenburgische Seenpatte) ist am Dienstag ein Brand ausgebrochen. Die Ursache war zunächst noch unklar, wie ein Polizeisprecher am Dienstag in Neubrandenburg sagte. Demnach war das Feuer gegen 4.00 Uhr in den beiden Bioreaktoren der Anlage entstanden, die jeweils 26 Meter im Durchmesser groß sind. Verletzte gab es zunächst nicht.

von dpa

04. Dezember 2018, 07:46 Uhr

Etwa 70 Feuerwehrleute und ein Gefahrgutzug des Landkreises seien im Einsatz, eine Gefahr für Anwohner bestehe aber nicht. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand auf dem abgelegenen Gelände zwischen Fiedland und Kavelpass am Morgen unter Kontrolle. Arbeiter der Anlage hätten das Feuer gemeldet. Zuvor hatten Medien über den Vorfall berichtet.