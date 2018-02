Brände : Brand in Bäckerei verursacht 100 000 Euro Sachschaden

von dpa

11. Februar 2018, 11:10 Uhr

Ein Dachstuhlbrand in einer Bäckerei in Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) hat rund 100 000 Euro Sachschaden angerichtet. Der Inhalt eines der Backöfen sei wegen eines Fehlers im Betriebsablauf in Brand geraten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Feuerwehrleute konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.