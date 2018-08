Brände : Brand im Mehrfamilienhaus: 30-Jähriger unter Verdacht

Ein Brandstifter hat vermutlich ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Altwarp (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gelegt. Aus dem Keller sei in der Nacht zu Sonntag starker Rauch gestiegen, teilte die Polizei mit. Die Mieter des Hauses bemerkten das Feuer rechtzeitig und retteten sich aus dem Gebäude. Verletzt wurde niemand, der entstandene Schaden liege bei rund hundert Euro.

von dpa

12. August 2018, 10:43 Uhr

Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Im Keller hätten Beamte Gerümpel entdeckt, das zum Brennen aufgeschichtet worden sei. Die Personalien eines 30 Jahre alten Mannes seien aufgenommen worden. Er stehe im Verdacht den Brand gelegt zu haben.