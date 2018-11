Brände : Brand eines Mehrfamilienhauses in Schwerin

von dpa

30. November 2018, 07:00 Uhr

In Schwerin hat es in der Nacht zum Freitag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Das Wohnhaus habe beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits zu großen Teilen in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Die Bewohner retteten sich rechtzeitig aus dem Gebäude und brachten sich in Sicherheit. Beim Versuch, den Brand selbstständig zu löschen, erlitt eine Frau Verbrennungen an den Händen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Nach Polizeiangaben sollten die Löscharbeiten voraussichtlich bis in den Vormittag andauern. Die Brandursache sowie der entstandene Sachschaden waren zunächst noch unklar.