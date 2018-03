von dpa

31. März 2018, 10:22 Uhr

Beim Brand einer Fabrikhalle in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Schaden von rund 80 000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Wachmann am Karfreitag das Feuer und rief Hilfe. Die Feuerwehr rückte an und löschte die Flammen. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar. Verletzte gab es nicht.