Brände : Brand bei Motorrad-Klub in Garagenkomplex: Brandstiftung

Ein Feuer hat den kleinen Ort Stallberg bei Pasewalk aufgeschreckt. Eine Garagensiedlung, in der auch eine Bikergruppe ihren Sitz hat, brannte. Da auch Nagelbretter ausgelegt waren, gibt es einen Verdacht.

Viereck | Nach einem Brand in einem Garagenkomplex im Vierecker Ortsteil Stallberg (Vorpommern-Greifswald) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer wohl gelegt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Anklam. Wie das genau passierte, müsse noch ergründet werden. Verletzt wurde niemand. ...

