Brände : Brand auf Seebrücke in Heringsdorf: Feuer rasch gelöscht

von dpa

05. September 2018, 07:51 Uhr

In Heringsdorf hat es in der Nacht zu Mittwoch auf der Seebrücke gebrannt. Ein Mitarbeiter der Inselwacht hatte das Feuer unmittelbar neben dem Restaurant entdeckt und gelöscht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Damit verhinderte er die Ausbreitung der Flammen. Durch das Feuer wurden vier Bohlen und ein Teil der Verkleidung des Restaurants beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 2500 Euro. Sie ermittelt nun wegen Brandstiftung.