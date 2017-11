Gastgewerbe : Branchentag des Gastgewerbes: Fachkräfte dringend gesucht

von dpa

erstellt am 14.Nov.2017 | 01:35 Uhr

Auch die Unternehmensnachfolge in der Hotellerie und Gastronomie stellt die Branche vor große Probleme, wie jüngst der Geschäftsführer des Dehoga-Landesverbands Matthias Dettmann berichtete. Davon seien hauptsächlich Betriebe in ländlichen Regionen betroffen. Dagegen gestalte sich die Suche bei den Häusern in der ersten Reihe etwa an der Ostsee erheblich einfacher.

Die GastRo als Fach- und Erlebnisausstellung für Hotellerie, Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung zählt nach Einschätzung der Veranstalter zu den wichtigsten Branchentreffs in den neuen Bundesländern. Das Ausstellungsspektrum der mehr als 260 regionalen und nationalen Produzenten und Zulieferer reicht von der Innen- und Außeneinrichtung für Hotels und Restaurants über die Großküchentechnik bis hin zu exklusiven Lebensmittelangeboten.

Website