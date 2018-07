Brände : Brände im Nordosten: Polizei und Feuerwehr im Dauereinsatz

Im Landkreis Vorpommern-Rügen ist es seit Dienstagmittag zu mehreren Flächenbränden gekommen. So zerstörten Flammen rund fünf Hektar Getreidefläche zwischen Jahnkow und Wolthof, teilte die zuständige Polizeiinspektion in Stralsund am Mittwoch mit. Das offenbar durch Funkenflug ausgelöste Feuer verursachte einen geschätzten Schaden von 5000 Euro.

von dpa

04. Juli 2018, 12:27 Uhr

Rund zehn Hektar Ackerfläche sind laut Polizei bei Siemersdorf abgebrannt. Zudem geriet ein Hektar Stoppelfeld zwischen Gingst und Teschvitz bei dem Versuch in Brand, einen Heißluftballon zu starten, wie die Beamten mitteilten. Die Kriminalpolizei habe in diesem Fall Ermittlungen aufgenommen.