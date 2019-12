Kriminalität : Brände durch Feuerwerk schon vor Silvester

Schon vor Silvester hat es in Mecklenburg-Vorpommern erste Brände durch Feuerwerk gegeben. Am Montagabend brannte in Röbel (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) ein Baum, nachdem Unbekannte einen Feuerwerkssatz in einen Hohlraum des Baumes gesteckt und entzündet hatten. In Gransebieth (Landkreis Vorpommern-Rügen) schossen Unbekannte Silvesterraketen auf eine Wiese, die daraufhin Feuer fing. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, ehe es auf ein angrenzendes Wohnhaus übergreifen konnte.

von dpa

31. Dezember 2019, 12:19 Uhr

In Rechlin (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und Richtenberg (Landkreis Vorpommern-Rügen) geriet Schilf aufgrund von Feuerwerkskörpern in Brand. Die Polizei mahnte zu einem vorsichtigen und verantwortungsvollen Umgang mit Silvesterknallern und -raketen.