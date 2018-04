Bundesregierung : Brackmann neuer Beauftragter für maritime Wirtschaft

Ein Mann aus dem Lauenburgischen kümmert sich jetzt für den Bund um das Maritime. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Brackmann wurde zum neuen Koordinator berufen. Die Branche begrüßt die Personalentscheidung.

11. April 2018, 17:41 Uhr

Der neue Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft kommt aus Schleswig-Holstein. Die Bundesregierung ernannte den 63 Jahre alten CDU-Bundestagsabgeordneten Norbert Brackmann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg in ihrer Kabinettssitzung am Mittwoch, wie das Wirtschaftsministerium in Berlin mitteilte. Der in Lauenburg an der Elbe geborene Brackmann sitzt seit 2009 im Bundestag. Im vergangenen Jahr wurde er im Wahlkreis Herzogtum Lauenburg/Stormarn-Süd mit 39,5 Prozent der Erststimmen erneut direkt in den Bundestag gewählt. Dort kümmerte er sich in den vergangenen Jahren besonders um den Haushalt des Verkehrsministeriums.

Er sehe seine Aufgabe darin, gemeinsam mit den Küstenländern und der maritimen Wirtschaft Arbeitsplätze zu sichern und neue zu schaffen, sagte Brackmann der Deutschen Presse-Agentur. Schließlich seien mehr als 400 000 Arbeitsplätze von der maritimen Wirtschaft direkt und indirekt abhängig. «Meinen Fokus für die nächsten knapp vier Jahre lege ich darauf, die See- und Binnenschifffahrt zu stärken und dabei zu unterstützen, zu einem der umweltfreundlichsten Verkehrsträger zu werden.» Ein Ziel sei das sogenannte Greenshipping. Dafür nötig seien die konsequente Einführung umweltfreundlicher Kraftstoffe wie LNG (Flüssiggas) und die entsprechende Infrastruktur. «Auch die Digitalisierung wird zu einer enormen Herausforderung für die maritime Wirtschaft werden», sagte Brackmann.

Der Verband Deutscher Reeder (VDR), der Verband für Schiffbau und Meerestechnik (VSM) und der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) begrüßten die Berufung Brackmanns. Dieser werde der erste Koordinator sein, der sich ausschließlich auf maritime Themen konzentrieren könne und nicht andere Regierungsaufgaben wahrnehmen müsse. Die maritime Wirtschaft stehe in einem harten internationalen Wettbewerb, sagte das Geschäftsführende Präsidiumsmitglied des VDR, Ralf Nagel. «Mit Norbert Brackmann wird sich ein erfahrener, sehr gut vernetzter und durchsetzungsstarker Haushaltspolitiker aus dem Norden der maritimen Herausforderungen annehmen.»

Von einem starken Zeichen für die maritime Wirtschaft in Deutschland sprach VSM-Hauptgeschäftsführer Reinhard Lüken. Brackmann könne ressortübergreifend notwendige Impulse für die Branche setzen. «Im Zusammenspiel mit der neuen Bundesregierung und dem Bundestag sollte es Norbert Brackmann gelingen, eine ehrgeizige und zukunftsorientierte maritime Politik zu gestalten», äußerte ZDS-Hauptgeschäftsführer Daniel Hosseus.