Boxen : Boxerin Ornella Wahner gewinnt erstes deutsches WM-Gold

Ornella Wahner hat bei den Box-Weltmeisterschaften in Indien die erste deutsche Goldmedaille in der WM-Geschichte der Frauen gewonnen. Die in Schwerin trainierende Federgewichtlerin (bis 57 kg) bezwang am Samstag in Neu-Dehli die Inderin Sonia mit 4:1 Punktrichterstimmen und sorgte damit für den größten Erfolg im deutschen Amateurboxen der Frauen.

von dpa

24. November 2018, 14:06 Uhr

Die mehrfache deutsche Meisterin, die für Halle/Saale startet, dominierte den Kampf, marschierte konsequent nach vorn und landete deutlich mehr Treffer als ihre Rivalin. Wahner war von ihrem Schweriner Trainer Michael Timm hervorragend auf den Kampf eingestellt worden. So nutzte der 21 Jahre alten Inderin auch deren Heimvorteil nichts.

Der Deutsche Boxsport-Verband kehrt mit seiner besten WM-Bilanz zurück in die Heimat. Eine weitere Medaille steuerte Nadine Apetz bei. Die 32 Jahre alte Kölnerin hatte Bronze im Weltergewicht (bis 69 kg) gewonnen.