Wirtschaftspolitik : Botschafter: Nord Stream 2 wird dieses Jahr fertig

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat zum deutsch-russischen Dialog eingeladen. Es gebe zwar grundlegende Meinungsverschiedenheiten zwischen Deutschland und Russland, sagte sie. Aber am Reden führe kein Weg vorbei.

Rostock | Der russische Botschafter in Deutschland, Sergej Netschajew, hat sich davon überzeugt gezeigt, dass die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland trotz „verschiedener Drohgebärden und Sanktionen“ fertig gebaut wird. „Da sind wir zu 100 Prozent sicher, dass wir in diesem Jahr das bis zum Ende machen“, sagte Netschajew am M...

