Unwetter : Bootsunglück: Suche nach vermisstem Sachsen geht weiter

Die Wasserschutzpolizei in Mecklenburg-Vorpommern sucht weiter nach einem vermissten Sachsen. Ein Polizeiboot werde das Gebiet am Dienstag erneut absuchen, teilte die Behörde am Morgen mit. Die Suche blieb bis zum Montagabend erfolglos. Der 48 Jahre alte Mann war mit einer 48-jährigen Frau und einem 56-Jährigen am Sonntag trotz Warnung vor Sturmtief «Herwart»auf dem Peenestrom bei Wolgast (Kreis Vorpommern-Greifswald) unterwegs.