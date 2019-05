Kriminalität : Bootsmotoren-Diebstahl nach drei Jahren über DNA aufgeklärt

Nach knapp drei Jahren steht die Polizei vor der Aufklärung einer Diebstahlserie in Plau (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Eine DNA-Spur habe die Ermittler zu einem heute 27-Jährigen geführt, teilte die Polizei am Freitag mit. Im September 2016 waren sieben Außenbordmotoren und andere maritime Gegenstände gestohlen worden. Der Schaden betrug rund 16 000 Euro.

von dpa

17. Mai 2019, 12:10 Uhr

Die Ermittler fanden bei der Spurensuche am Tatort damals zwar DNA-Material, zu diesem Zeitpunkt gab es jedoch noch keinen Treffer in der Datenbank. Das änderte sich den Angaben zufolge erst, als dem Verdächtigen wegen einer anderen Straftat eine DNA-Probe abgenommen wurde. So nahmen die Ermittlungen wieder Fahrt auf.

Die Polizei war am Freitag dabei, den tatsächlichen Aufenthaltsort des 27-Jährigen zu ermitteln. Unklar war auch noch, ob er Komplizen hatte. Dem Mann werden insgesamt elf Diebstähle vorgeworfen.