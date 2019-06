Notfälle : Bootsführer findet Wasserleiche in der Stör-Wasserstraße

von dpa

09. Juni 2019, 09:34 Uhr

In der Stör-Wasserstraße bei Consrade (Kreis Ludwigslust-Parchim) ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Ein Sportbootführer sei am frühen Samstagmorgen bei der Durchfahrt unter einer Autobahnbrücke der A 14 auf den leblos im Wasser treibenden Körper aufmerksam geworden und habe die Behörden informiert, wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei Schwerin mitteilte. Zuvor hatte die SVZ online von dem Vorfall berichtet. Zur Todesursache des Mannes war am Sonntag zunächst noch nichts bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.