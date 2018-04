Notfälle : Bootsbesitzer im Glück: Brand verhindert

von dpa

29. April 2018, 19:30 Uhr

Ein aufmerksamer Bootsbesitzer hat am Sonntag einen Großbrand in einer teils mit Schilf gedeckten Schuppen-Anlage bei Waren an der Müritz verhindert. Wie ein Polizeisprecher erklärte, sah der Mann Rauch aus einem der Bootsschuppen aufsteigen und meldete dies. Die sofort alarmierten Feuerwehren und Polizisten fanden ein stark schmorendes Kabel und konnten die Elektroanlage gerade noch abschalten, bevor das Feuer größeren Schaden anrichtete. Die Polizei lobte den Hinweisgeber. Bei solchen Situationen hatte es in der Vergangenheit unter anderem in Demmin, bei Gotthun oder in Neubrandenburg Schäden in Höhe von mehreren hunderttausend Euro gegeben. Die hölzernen Bootsschuppen sind meist sehr ausgetrocknet - wenn die Gebäude und die Boote samt Treibstoff erst einmal brennen, seien sie nicht mehr zu löschen.