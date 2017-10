Notfälle : Boot gekentert: Zwei Urlauber gefunden, ein Mann vermisst

von dpa

29.Okt.2017

Bei stürmischem Wetter ist auf dem Peenestrom in Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag ein Motorboot mit drei Urlaubern aus Sachsen gekentert. Zwei Menschen konnten bei Wolgast im Kreis Vorpommern-Greifswald mit lebensbedrohlichen Verletzungen gerettet werden, ein Mann wird noch vermisst, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Urlauber aus der Region Chemnitz waren trotz Sturmwarnung auf den Peenestrom, der zur Ostsee führt, hinausgefahren. Der gerettete 56-Jährige und die 48 Jahre alte Frau seien mit starken Unterkühlungen in Kliniken gebracht worden. Die Suche nach dem dritten Passagier soll am Montag fortgesetzt werden.