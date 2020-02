Kriminalität : Böllerattacke in Barth: FDP hofft auf schnelle Aufklärung

Nach der Böllerattacke auf ein Haus einer FDP-Politikerin in Barth (Vorpommern-Rügen) hofft die Landes-FDP auf schnelle Aufklärung durch die Polizei. «Wir sind erschrocken, dass es solche Vorfälle überhaupt gibt», sagte der Generalsekretär der Partei, David Wulff, am Montag. Und dies gelte nicht nur für die eigene Partei. Unbekannte hatten am Samstag Feuerwerkskörper auf das Wohnhaus der Juristin Karoline Preisler in Barth geworfen. Die Attacke kam nach Angaben der Geschädigten von einer Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen, die auf der gegenüberliegenden Straßenseite standen.

von dpa

10. Februar 2020, 15:52 Uhr

Aus der Gruppe heraus seien Böller geworfen worden, obwohl sie und ihr Kind am Haus waren. Das Gebäude ist durch großflächige Losungen als «FDP-Haus» erkennbar. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsschutz stecken nach Angaben einer Polizeisprecherin noch in den Anfängen. Eine Erklärung für den Vorfall hat Preisler bisher nicht. «Ich hätte meiner Tochter das gern erspart», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Verletzt wurde niemand.

Ein Passant soll das Ganze beobachtet haben. Die Polizei konnte auch Reste von Böllern feststellen. Der FDP-Landesverband hält einen Zusammenhang mit den Ereignissen in Thüringen für denkbar, wie Wulff sagte. Auch das FDP-Landesbüro in Schwerin war beschmiert worden. Die 48-jährige Preisler war beim Europawahlkampf 2018 angetreten.