Landtag : Bodycams für Polizisten in MV: Testphase beginnt

von dpa

11. Juli 2018, 07:42 Uhr

Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern testet ab sofort bis Februar 2019 sogenannte Bodycams. Innenminister Lorenz Caffier (CDU) will sich am Mittwoch (10.30 Uhr) bei einer Pressekonferenz in Anklam dazu äußern. Drei Polizeireviere in Anklam, Rostock-Reutershagen und Schwerin sind mit Körperkameras für die Beamten ausgestattet worden. Nach jeweils dreimonatigem Test sollen die Geräte verschiedener Anbieter unter den Revieren ausgetauscht und die Einsatzerfahrungen verglichen werden. Auf dieser Basis soll dann entschieden werden, welche Kameras landesweit bei der Polizei zum Einsatz kommen. Mit Hilfe der kleinen Kameras an Helm oder Schulter sollen Angriffe auf Beamte aufgezeichnet und später als Beweis genutzt werden.