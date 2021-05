Luftverkehr : Bodensee-Airport: Notlandung von Privatjet mit acht Insassen

Auf dem Bodensee-Airport Friedrichshafen ist am Donnerstag eine in Bulgarien gestartete Privatmaschine mit acht Personen an Bord notgelandet, weil ein Reifen geplatzt war.

Friedrichshafen | Die neunsitzige Maschine vom Typ Embraer Phenom 300 war in Plowdiw, der zweitgrößten Stadt Bulgariens, zu einem Charterflug mit dem Ziel Wien gestartet und sollte danach noch nach Rostock fliegen, wie es von der Polizei in Ravensburg hieß. Die beiden Piloten stellten demnach aber schon kurz nach dem Start einen Fahrwerksschaden fest. „Die Piloten e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.