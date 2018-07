Kommunen : Bockhahn tritt für Oberbürgermeisteramt in Rostock an

Die Linke in Rostock geht mit Sozialsenator Steffen Bockhahn in das Rennen um das Oberbürgermeisteramt in Rostock. «Bockhahn ist seit 14 Jahren in Rostock aktiv, in der Bürgerschaft, als Bundestagsabgeordneter und nun als Senator», sagte die Vorsitzende der Linken-Bürgerschaftsfraktion, Eva-Maria Kröger, am Freitag. «Er hat sehr viele politische Erfahrungen gesammelt und kennt auch die Ticks und Strukturen der städtischen Verwaltung.»

von dpa

06. Juli 2018, 14:46 Uhr

Der 39-jährige Bockhahn ist der erste offizielle OB-Bewerber. Die Abstimmung über das Stadtoberhaupt wird voraussichtlich Ende Mai 2019 zusammen mit den Kommunalwahlen und Wahlen zur Europaparlament laufen. Nach 14 Jahren Amtszeit des parteilosen Roland Methling werden die Karten in der Hansestadt damit neu gemischt.