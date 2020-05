Archäologie : «Blutiges Gold» erinnert an ältestes Schlachtfeld Europas

Auf eines der ältesten von Archäologen entdeckte Schlachtfelder in Europa entführt eine Ausstellung ab heute Besucher in Neubrandenburg. Unter dem Titel «Blutiges Gold - Macht und Gewalt in der Bronzezeit» wird im Regionalmuseum eine Schau mit Funden aus einem Tal am Fluss Tollense bei Weltzin nördlich von Neubrandenburg eröffnet. Dort hatte es um 1250 vor Christus eine größere Schlacht gegeben. Davon zeugen unter anderem rund 12 000 Knochen von etwa 140 jungen Männern, die im Boden gefunden worden waren. Zu sehen sind in Neubrandenburg unter anderem goldene Spiralringe, Waffen wie Messer, Beil und Schwert sowie Pfeilspitzen. Die Ausgrabungen waren von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert worden.

von dpa

13. Mai 2020, 05:07 Uhr

Zuletzt war 2019 bekannt geworden, dass auch 31 Gegenstände aus dem persönlichen Besitz eines Kriegers unter dem Fluss Tollense gefunden wurden. Die Stelle war von anderen Plünderungen verschont geblieben. Der Krieger war ebenfalls vor 3300 Jahren auf dem Schlachtfeld ums Leben gekommen. Die Eröffnung der Bronzezeit-Ausstellung war wegen der Corona-Beschränkungen um zwei Monate verschoben worden. Sie wird bis Ende September gezeigt.