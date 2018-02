Unfälle : Blitzeis auf der Autobahn 20: Sieben Unfälle

von dpa

10. Februar 2018, 14:16 Uhr

Zu schnell trotz Glatteis: Auf der Autobahn 20 ist es am frühen Samstagmorgen gleich zu sieben Verkehrsunfällen gekommen. Acht Autos waren darin verwickelt. Die Unfälle ereigneten innerhalb von drei Stunden zwischen den Anschlussstellen Friedland und Neubrandenburg/Ost, wie die Polizei mitteilte. Alle acht Fahrer hätten ihre Geschwindigkeit nicht angepasst. Die Polizei sprach von Blitzeis. Die Fahrbahn sei zum Teil wegen Nieselregen vereist gewesen. Drei Menschen wurden bei den Unfällen verletzt. Rettungskräfte brachten sie zur Behandlung in ein Klinikum. Während der Bergungsarbeiten war die A20 ab der Anschlussstelle Friedland in Richtung Lübeck für zwei Stunden voll gesperrt gewesen.