Wetter : Blitzeinschlag: 100 000 Euro Schaden und unbewohnbares Haus

von dpa

05. Juni 2019, 22:41 Uhr

Bei einem Gewitter ist in Boizenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein Blitz in ein Einfamilienhaus eingeschlagen. Die Bewohner hätten sich unverletzt in Sicherheit bringen können, teilte die Polizei am Mittwochabend mit. Demnach brannte der Dachstuhl des Hauses vollständig aus. Wegen Einsturzgefahr sei das Gebäude nicht mehr bewohnbar, hieß es. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf etwa 100 000 Euro.