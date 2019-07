Wetter : Blitz schlägt in Haus ein: Viele Einsätze wegen Unwetter

In Mecklenburg-Vorpommern ist es wegen des Unwetters zu zahlreichen Einsätzen gekommen. «Insgesamt rückten die Beamten zu 37 Sachverhalten aus, bei denen Regen, Sturm oder Blitzschlag Grund der Maßnahme war», teilte das Polizeipräsidium Rostock in der Nacht zu Sonntag mit. So traf etwa ein herabfallender Ast die Frontscheibe eines Lkw, woraufhin der Laster nicht mehr weiterfahren konnte. Der Fahrer blieb unverletzt. Zum Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock zählen neben der Hansestadt auch die Landkreise Ludwigslust-Parchim, Nordwestmecklenburg und Rostock sowie die kreisfreie Stadt Schwerin.

von dpa

21. Juli 2019, 10:36 Uhr

Der Wind deckte zudem ein Pappdach in Güstrow ab. Weil Teile des Dachs auf parkende Autos stürzten, entstand ein Schaden von geschätzt 6000 Euro. Gegen 20 Uhr schlug außerdem ein Blitz in ein Haus in Burow/Gischow ein und beschädigte die Elektroanlage des Hauses. «Zwar wurde Brandgeruch wahrgenommen, doch wurde durch die Feuerwehr kein offenes Feuer festgestellt», heißt es in einer Mitteilung der Polizei.