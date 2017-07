G20 : Blend-Attacke: Greifswalder bleibt in Haft

Hamburg/Schwerin (dpa) - Nach den schweren Krawallen beim G20-Gipfel bleibt ein 27-jähriger Mann aus Greifswald weiter in Haft. Der Beschuldigte soll am Abend des 6. Juli aus einem Fenster einer Dachgeschosswohnung mit einem Lasergerät die Besatzung eines Polizeihubschraubers geblendet haben. «Der Beschuldigte ist der gefährlichen Körperverletzung in Tateinheit mit einem gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr dringend verdächtig», teilte das Hanseatische Oberlandesgericht am Montag in Hamburg mit.