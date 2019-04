Archäologie : Blauzahn-Schatz: Keine Ausstellung in Sicht

von dpa

12. April 2019, 11:09 Uhr

Ein Jahr nach der Bergung des als Blauzahn-Münzschatz bekannt gewordenen Silberfundes auf Rügen ist er wieder verschwunden, diesmal wohl verwahrt in einem Klimadepot in Schwerin. Wann der mehr als 1000 Jahre alte Silberschatz einmal öffentlich gezeigt wird, ist nicht bekannt. Wie ein Sprecher des Kulturministeriums in Schwerin sagte, wäre dafür das Archäologische Landesmuseum gut geeignet, das in Rostock gebaut werden soll. Mitte April des vergangenen Jahres waren auf einem Acker bei Schaprode Fragmente von Hals- und Armreifen, Perlen, Fibeln, ein Thorshammer, zerhackter Ringschmuck sowie 500 bis 600 teilweise zerhackte Münzen gefunden worden. Mehr als 100 davon stammten aus der Zeit der Regentschaft des Dänenkönigs Harald Blauzahn (910-987).