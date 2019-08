Freizeit : Blaualgen: Badeverbote und Warnungen

Blaualgen und andere Verschmutzungen aufgrund der Hitze trüben die Badefreuden in einigen Gewässern Mecklenburg-Vorpommerns. Der Landkreis Rostock verlängerte am Montag das Badeverbot im Göldenitzer See bis zum Saisonende. Die Belastung mit Blaualgen und Keimen habe sich nicht verringert, teilte die Kreisverwaltung mit. Die Untere Wasserbehörde und das Gesundheitsamt hätten Ermittlungen zur Ursache der anhaltenden Gewässerverschmutzung aufgenommen.

von dpa

26. August 2019, 17:32 Uhr

Badeverbote gibt es nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) für die Badestelle Rieth am Neuwarper See (Landkreis Vorpommern-Greifswald) und die Badestelle Pampow am Thursee (Landkreis Vorpommern-Greifswald) wegen Cyanobakterien (Blaualgen). An mehreren weiteren Badestellen im Land wird auf der Internetseite des Amtes vor Bakterienbelastungen gewarnt.