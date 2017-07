Notfälle : Bisher sieben Tote bei Bade- und Sportunfällen

Bei Bade- und Wassersportunfällen sind in Mecklenburg-Vorpommern 2017 bisher sieben Menschen ums Leben gekommen. Das sind fünf Tote mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wie der Sprecher der Wasserschutzpolizei im Nordosten, Robert Stahlberg, am Freitag in Rostock sagte. Mit dem jetzigen Start der Ferien in Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern beginne die eigentliche Hauptsaison an den Stränden aber erst.