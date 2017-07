Fußball : Bischoff wird neuer Kapitän bei Hansa Rostock

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock hat einen neuen Kapitän. Trainer Pavel Dotchev bestimmte Mittelfeldspieler Amaury Bischoff zum Spielführer, teilte der Club am Dienstag mit. Der 30 Jahre alte Regisseur war in der Winterpause von Hansas Ligarivalen Preußen Münster an die Küste gewechselt. Bischoff spielte schon zu Dotchevs Amtszeit zwischen 2012 und 2013 bei den Westfalen. Sein Vorgänger Michael Gardawski hat den Verein im Sommer verlassen.