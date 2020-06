Gesundheit : Bischof Jeremias: Fast nichts ist so relevant wie Urlaub

Für Bischof Tilman Jeremias ist derzeit inmitten der Corona-Krise fast nichts relevanter als Urlaub. Viele Menschen seien fertig, sagte er am Mittwoch bei einem Besuch kirchlicher und touristischer Einrichtungen auf der Insel Usedom. «Es ist eine extrem harte Zeit gewesen», sagte der Bischof der Nordkirche im Sprengel Mecklenburg und Vorpommern mit Blick auf Familien in Kurzarbeit, Homeoffice und Kinderbetreuung zu Hause. Daher freue er sich über die Entscheidung der Landesregierung über weitere Lockerungen.

von dpa

10. Juni 2020, 13:55 Uhr

Die Kirche wolle ein Signal setzen und Besucher auch in den Gotteshäusern willkommen heißen. Im Urlaub habe man Zeit, zu sich zu kommen, auch spirituell. Der Tourismuspastor der Nordkirche, Ulrich Schmidt, wies darauf hin, dass noch immer viele Menschen auch im Tourismus in Kurzarbeit seien. Von den rund 4000 Mitarbeitern in kirchlichen Herbergen in Deutschland hätten 70 Prozent in Kurzarbeit geschickt werden müssen.