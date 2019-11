Kirche : Bischöfe mahnen zu Versöhnung und Miteinander in Europa

Evangelische Bischöfe aus Deutschland und Polen haben am Samstag in Stettin (Szczecin) an die Schwierigkeiten der deutsch-polnischen Aussöhnung erinnert und die Bedeutung eines friedvollen Miteinanders in Europa betont. Anlass waren Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen eines Partnerschaftsvertrags zwischen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland und zwei Diözesen der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen.

von dpa

02. November 2019, 16:56 Uhr

Die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, sagte bei einem Gottesdienst in Stettin (Szczecin): «Es ist uns in dieser Partnerschaft wichtig, dass wir uns begegnen, uns austauschen, einander wahrnehmen.» Dies sei viel angesichts der furchtbaren, von den Deutschen heraufgeführten Vergangenheit zwischen beiden Ländern und auch angesichts der gegenwärtigen Zerrissenheit in Europa. Kühnbaum-Schmidt mahnte: «Wenn wir gemeinsam Abgrenzung und Egoismus eine Absage erteilen, dann wird Europa auch weiterhin ein Friedensprojekt bleiben.»

Bischof Waldemar Pytel von der Diözese Wrocławska (Breslau) der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen erinnerte an die Mühen der Annäherung. «Früher trennten unsere Völker und unsere Kirchen der Widerwillen und das Unrecht wie eine unüberwindbare Mauer», sagte er. Daraus sei jedoch ein Weg gebaut worden, der den Frieden fördere und Grenzen überschreite.

Am 14. November 1999 wurde der Partnerschaftsvertrag zwischen den polnischen Diözesen Pomorsko-Wielkopolska und Wrocławska und der damaligen Pommerschen Evangelischen Kirche geschlossen. Die 2012 aus der Nordelbischen Kirche sowie den Landeskirchen Mecklenburgs und Pommerns gegründete Nordkirche führt die Partnerschaft weiter.

An der deutsch-polnischen Grenze bei Neu-Rosow (Brandenburg), das zum Pommerschen Kirchenkreis der Nordkirche gehört, errichteten Kühnbaum-Schmidt, der Sprengelbischof für Mecklenburg-Vorpommern, Tilman Jeremias, sowie die polnischen Bischöfe Marcin Hintz und Waldemar Pytel eine Stele. Auf Schildern an dem «Friedenspfahl» steht der Satz «Möge Friede auf Erden sein» in deutscher und polnischer Sprache.