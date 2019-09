Agrar : Bis zu Hälfte der Felder von Düngeverboten betroffen

Von den geplanten Düngebeschränkungen in Deutschland könnte nach Schätzungen des Bauernverbandes fast die Hälfte aller Äcker in Mecklenburg-Vorpommern betroffen sein. Im schlimmsten Fall beträfen die angedachten Verbote des Pflanzenschutzmitteleinsatzes rund 700 000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche in MV, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Bauernverbandes, Martin Piehl, am Donnerstag in Neubrandenburg. Nach Angaben einer Verbandssprecherin entspricht das 45,8 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche.

26. September 2019, 17:09 Uhr

Piehl befürchtet, dass es dort zu Produktivitätsverlusten und einem Wertverlust des Landes kommt. «Für die Landwirte ist das beschlossene Agrarpaket ein Schlag ins Gesicht» erklärte Piehl anlässlich der Agrarministerkonferenz in Mainz.

Die Bauern wüssten, dass sie eine Balance zwischen Ökologie, Ökonomie und sozialer Verantwortung als Berufsstand erhalten müssten. «Doch die ökonomischen Auswirkungen und damit die Umsetzbarkeit des Agrarpakets durch die Landwirtschaftsbetriebe hat in Berlin offensichtlich niemand durchgerechnet.»