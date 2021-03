Gesundheit : Bis Ostern: Impftermin für alle über 80-Jährigen in Parchim

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim steht vor einem Meilenstein seiner Corona-Impfkampagne: Bis Ostern sollen sämtliche Einwohner über 80 Jahre ein Angebot für ihren ersten Impftermin bekommen haben, wie Kreissprecher Andreas Bonin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Parchim | Aufgrund von zusätzlichem Biontech-Impfstoff aus der Rücklage für die zweite Spritze seien die Impfstraßen in den beiden Impfzentren des Kreises in Parchim und Ludwigslust gut ausgelastet. Die Impfstoff-Rücklage wurde von 50 auf 20 Prozent reduziert. Nachdem die Europäische Arzneimittelbehörde EMA am Donnerstag die Sicherheit des Astrazeneca-Impfst...

