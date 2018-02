Gesundheit : Biotech-Firma mit Uniklinik: Neue Tumortherapie entwickeln

von dpa

01. Februar 2018, 12:46 Uhr

In Teterow (Kreis Rostock) ist ein Verbundvorhaben für eine neue Form der Tumor-Therapie gestartet worden. Dabei werden Immunzellen aus dem Patienten isoliert und so verändert, dass sie eine gezielte Immunantwort gegen den Krebs nach der Rückgabe in den Patienten auslösen können. Jeder Krebspatient solle dann in weniger als drei Monaten seine eigene personalisierte Therapie erhalten, die auf die genetischen Besonderheiten seines Tumors zugeschnitten ist, sagte Stefan Miltenyi, der Gründer der Firma Miltenyi Biotec am Donnerstag. Zunächst sollen in Zusammenarbeit mit den Unikliniken Rostock und Greifswald Therapien gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs und Darmkrebs entwickelt werden. Die Experten rechnen damit, in drei Jahren mit einer klinischen Studie beginnen zu können.