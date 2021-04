Agrar : Biosphärenreservat: Jäger dezimieren Nandu-Population

Seit die Jagd auf Nandus in Mecklenburg-Vorpommern erlaubt ist, werden immer weniger der in Südamerika heimischen Tiere in ihrem deutschen Verbreitungsgebiet am Ratzeburger See gesichtet.

Utecht | Bei der Frühjahrszählung von Europas einziger wilder Nandu-Population entdeckten die Helfer jetzt 157 der flugunfähigen Großvögel an der Grenze zu Schleswig-Holstein, wie das zuständige Biosphärenreservat Schaalsee am Dienstag mitteilte. Bei der Zählung im März vor einem Jahr waren noch 247 Nandus gesichtet worden, noch ein Jahr zuvor 362. Bei der ...

