Agrar : Bio-Obstbauern fordern Entschädigung für Ernteausfälle

Schwerin (dpa/mv) - Nach den Ernteausfällen wegen Frost zur Obstblüte fordern Bio-Obstbauern und -Moster Hilfe vom Land. Einige Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern erlitten Totalausfälle, wie die Umweltorganisation BUND in Schwerin mitteilte. Sie hatte landesweit kleine und mittlere Bio-Betriebe befragt. «Sie melden im Schnitt einen Ernteausfall von 76 Prozent», sagte der BUND-Agrarexperte Burkhard Roloff. Die Mostereien verzeichneten einen Produktionsausfall von 82 Prozent. Viele Unternehmen seien in ihrer wirtschaftlichen Existenz gefährdet. «Wir fordern deshalb das Landwirtschaftsministerium auf, diese schnell und unbürokratisch mit einer «Frost-Hilfe» finanziell zu entschädigen», sagte Roloff.