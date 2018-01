Kommunen : Binz macht sich schmuck für 700-jähriges Jubiläum

von dpa

18. Januar 2018, 14:34 Uhr

Das Ostseebad Binz auf der Insel Rügen macht sich hübsch für das 700-jährige Ortsjubiläum. Bis zum Juni wird der Kurplatz des größten Urlaubsortes der Insel für knapp eine Million Euro erneuert, wie Kurdirektor Kai Gardeja am Donnerstag sagte. So sollen die Kurmuschel neu gestaltet und das Entwässerungssystem auf dem Platz erneuert werden. Binz wurde im Jahr 1318 das erste Mal urkundlich erwähnt. Im Jubiläumsjahr präsentiert der Ort unter anderem die Ausstellung «Postkartengrüße aus Binz». Zudem sind verschiedene Themenwochen geplant, unter anderem zum in Binz geborenen Hyparschalen-Erfinder Ulrich Müther. Höhepunkt soll der 21. Juli werden. Mitten in der Sommersaison plant das Seebad eine große Beachparty auf sieben Bühnen entlang der Binzer Bucht.