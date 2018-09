Landtag : Bildungsministerin: Schulstart zufriedenstellend verlaufen

Die ersten Wochen des neuen Schuljahrs sind nach Einschätzung von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) zufriedenstellend verlaufen. Sicher gebe es an der einen oder anderen Schule Nachbesserungsbedarf, insgesamt sei der Schulstart aber gut gewesen, sagte sie am Mittwoch im Landtag in einer Aktuellen Stunde. Hesse verteidigte sich damit gegen Kritik aus der Opposition wegen Unterrichtsausfällen und eines hohen Anteils sogenannter Seiteneinsteiger an neuen Lehrkräften. Hesse zufolge sind zu Beginn des Schuljahrs und in den Wochen danach 674 Lehrkräfte an den staatlichen Schulen in MV neu eingestellt worden. Davon seien 213 Seiteneinsteiger, also Menschen ohne reguläre Lehrerausbildung, sagte die Ministerin. Sie müssten neben einem Kompaktkurs zu Beginn ihrer Laufbahn über mehrere Jahre weitere Fortbildungen besuchen.

von dpa

12. September 2018, 12:04 Uhr

«Der Unterricht nach der Kontingentstundentafel war von Beginn dieses Schuljahres an abgesichert», sagte Ministerin Birgit Hesse (SPD) laut einer Mitteilung. Zum Schulstart am 20. August waren nach Angabe des Ministeriums noch 27 ausgeschriebene Stellen unbesetzt geblieben. Um möglichst viele ausgebildete Lehrer einzustellen, schreibe das Land jetzt das ganze Jahr über freie Stellen im Karriereportal für den Schuldienst aus. Früher gab es nur zwei Einstellungstermine im Jahr. Außerdem kann das Land dem Ministerium zufolge Stellenausschreibungen vorziehen, wenn absehbar ist, dass eine Lehrerin oder ein Lehrer in den Ruhestand geht.