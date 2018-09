Schulen : Bildungsministerin offen für Verlängerung der Herbstferien

. Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) hat sich offen gegenüber Forderungen der Opposition nach Verlängerung der Herbstferien gezeigt. Grundsätzlich halte sie an der geltenden Ferienregelung fest, erklärte ein Sprecher des Bildungsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Über die Verteilung der beweglichen Ferientage könnte sie sich aber vorstellen, noch einmal zu reden.» Denkbar sei auch eine Umfrage, um zu erfahren, zu welchen Zeiten vor oder nach Ferien Eltern beantragen, ihre Kinder von der Schulpflicht befreien zu lassen.

von dpa

08. September 2018, 13:05 Uhr

Die Landtagsfraktionen von Linken und BMV hatten vorgeschlagen, die drei einst beweglichen Ferientage an die Herbstferien anzuhängen und es so Beschäftigten in Gastgewerbe und Landwirtschaft besser zu ermöglichen, nach der Saison zusammen mit ihren schulpflichtigen Kindern Urlaub zu machen.

Die drei Ferientage sind seit einigen Jahren auf Brückentage nach Christi Himmelfahrt und um den Reformationstag festgelegt. Die jetzige Regelung geht nach Worten des Ministeriumssprechers auf ein Gespräch mit Lehrerverbänden, Gewerkschaften, Landeselternrat und Landesschülerrat zurück. Dabei habe sich der Großteil der Beteiligten für die derzeit geltende Regelung ausgesprochen, sagte er.