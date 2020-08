Schulen : Bildungsministerin mahnt Einhaltung der Hygieneregeln an

Nach den ersten coronabedingten Schulschließungen in Mecklenburg-Vorpommern seit dem Schulstart am Montag hat Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) an die Bevölkerung appelliert, die Maßgaben zum Infektionsschutz konsequent umzusetzen. «Wenn wir möchten, dass die Kinder Schule machen können, dass die Kinder und Lehrkräfte sicher sind an den Schulen, dann müssen sich alle auch außerhalb der Schulen an die Regeln halten», sagte Martin am Freitag in Schwerin. «Denn das Coronavirus ist ja nicht in der Schule und wartet dort auf die Schüler. Das Virus wird von außen in die Schulen getragen.»

von dpa

07. August 2020, 15:19 Uhr