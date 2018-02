Parteien : Bildungsministerin Hesse wirbt für Koalitionsvertrag

Als erste Landesministerin wirft Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) in Mecklenburg-Vorpommern die Werbetrommel für die große Koalition im Bund an. «Der Entwurf des Koalitionsvertrages setzt einen deutlichen Schwerpunkt beim Thema Bildung. Das ist gut für Mecklenburg-Vorpommern, weil unser Land von den in Aussicht gestellten Investitionen in deutlichem Umfang profitieren würde», erklärte Hesse am Donnerstag in Schwerin. Zuvor hatten schon SPD-Landes- und Regierungschefin Manuela Schwesig und CDU-Landeschef Vincent Kokert, die maßgeblich an den Verhandlungen in Berlin beteiligt waren, die Ergebnisse gepriesen.

von dpa

08. Februar 2018, 13:31 Uhr

Hesse hob die Ganztagsbetreuung und die Extramittel für die Digitalisierung an Schulen hervor. Mit der geplanten Mindestausbildungsvergütung könne die Berufsausbildung zudem als Karriereweg attraktiver werden. Erfreut zeigte sie sich, dass dem Sanierungsstau bei Sportanlagen für den Spitzensport entgegengewirkt werden solle. Außerdem solle die Kulturförderung des Bundes verstärkt mit den Ländern abgestimmt werden.