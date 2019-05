Bildung : Bildungsgipfel in Schweriner Staatskanzlei

Nach viel Kritik an der Schulpolitik der Landesregierung sind Lehrergewerkschaften, Schülervertreter und Politiker am Donnerstag zu einem Bildungsgipfel in der Schweriner Staatskanzlei zusammengekommen. Neben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und den Fraktionsvorsitzenden von SPD und CDU im Landtag, Thomas Krüger und Vincent Kokert, nehmen daran auch die bisherige Bildungsministerin Birgit Hesse und ihre designierte Nachfolgerin Bettina Martin (beide SPD) teil.

von dpa

09. Mai 2019, 13:15 Uhr

Schwesig sagte zum Auftakt des auf zwei Stunden angesetzten Treffens, sie wolle vor allem zuhören, wo der Schuh drücke, und sehen, welche Vorschläge von den Beteiligten des Bündnisses für Schule auf den Tisch kämen. Sie habe bei ihrem Amtsantritt vor zwei Jahren angekündigt, die Anliegen der Menschen im Land ernstzunehmen. Das habe die Regierung bereits bei den Themen Theater, Sicherheit und Kommunalfinanzen bewiesen. Jetzt sei das Thema Bildung dran.

Das Bündnis für Schule hat sich im März gegründet. Ihm gehören Lehrerverbände sowie Landeseltern- und -schülerrat an. Es fordert mehr Investitionen in die Schulen sowie attraktivere Bedingungen für den Lehrerberuf.