Unfälle : Biker stirbt bei Frontalkollision mit Laster auf Rügen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Motorradfahrer auf der Insel Rügen ums Leben gekommen.

Bergen | Wie die Polizei in Stralsund mitteilte, war der 48 Jahre alte Mann am Donnerstag bei Bergen auf gerader Strecke plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten. Der entgegenkommende Lkw-Fahrer habe noch versucht, auszuweichen, den Frontalzusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Das Motorrad geriet in Brand. Der Biker von der Insel Rügen wurde wegges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.