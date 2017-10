Bibliotheken : Bibliothekare: Onleihe einzige Alternative zu Bücherbussen

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 14.Okt.2017 | 09:56 Uhr

Eine Karte der rund 90 öffentlichen Bibliotheken in Mecklenburg-Vorpommern zeigt viele weiße Flecke: Längst nicht alle Einwohner des Landes haben eine Bibliothek in erreichbarer Nähe. Eine Lösung des Problems sehen Bibliothekare in der Digitalisierung. «Veraltete Busse mit verschlissenen Medien sind jedenfalls nicht die Alternative», sagte die Direktorin der Stadtbibliothek Wismar, Uta Mach, in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. «Die Onleihe erscheint tatsächlich als zeitgemäße Antwort auf dieses Problem.» Allerdings sind nur 30 öffentliche Bibliotheken im Projekt Onleihe vernetzt. Die anderen 60 Bibliotheken können nicht einmal WLAN anbieten.