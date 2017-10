Bibliotheken : «Bibliothek des Jahres 2017» steht in Güstrow

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

erstellt am 27.Okt.2017 | 11:06 Uhr

Die Uwe Johnson-Bibliothek Güstrow ist die Bibliothek des Jahres 2017 in Mecklenburg-Vorpommern. Am Freitag erhält sie die Auszeichnung des Landes-Bibliotheksverbandes in ihren Räumlichkeiten. Der alle zwei Jahre vergebene Preis der Volks- und Raiffeisenbanken ist mit 4000 Euro dotiert.

Wie der Verband mitteilte, überzeugte die zukunftsweisende Ausrichtung der Bibliothek. Der komplette aktuelle Bestand sei online recherchierbar. Auch der Bestand der Historischen Bibliothek Güstrow wurde rekatalogisiert. Ein Bibliotheksblog vermittele neueste Informationen, WLAN werde kostenlos und offen angeboten.

Nach Angaben der Bibliothek stehen rund 40 000 Medien zur Einsicht und zur Ausleihe zur Verfügung - von DVD und Zeitschriften über Kinder- und Jugendliteratur, Belletristik und Sachbücher bis hin zu Hörbüchern und Lernsoftware. Bibliotheksleiter Tilmann Wesolowski zufolge sind rund 2000 Nutzer eingetragen. Gerechnet werde aber mit der doppelten Zahl, Familien hätten oft nur einen Bibliotheksausweis.

Das Besondere an seiner Einrichtung ist für Wesolowski die Bibliothekspädagogik. Es gebe viele Angebote für Schüler etwa zur Recherchekompetenz im Internet oder zur Lesefähigkeit. Ein Raum der Bibliothek sei gemeinsam mit Jugendlichen als Raum für Lesungen und für gemeinsames Arbeiten hergerichtet worden, dort stehe auch ein 3D-Drucker. Ein Schwerpunkt sei die Literatur Uwe Johnsons, der eine Zeit lang in Güstrow lebte. Zudem betreue die Bibliothek auch die Historische Bibliothek, die auf Güstrow bezogene Schriften sowie Literatur von Güstrowern sammelte.