Urteile : BGH entscheidet zugunsten von Ex-Intendanten Latchinian

Der Rechtsstreit zwischen dem Volkstheater Rostock und Ex-Intendanten Sewan Latchinian ist zugunsten des gekündigten Theaterchefs beendet. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe wies eine Beschwerde der Volkstheater Rostock GmbH gegen eine Entscheidung des Rostocker Oberlandesgerichts vom Dezember 2017 ab. Die entsprechende BGH-Entscheidung sei am 27. November gefallen, sagte Latchinians Karlsruher Rechtsanwalt Ralph Schmitt am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Aus formalen Gründen wollten der BGH und das OLG keine Stellung nehmen.

von dpa

03. Dezember 2018, 12:17 Uhr

Latchinian hatte 2014 seine Stelle angetreten und dann stets für den Erhalt der vier Sparten am Theater und eine bessere finanzielle Ausstattung gekämpft. Ein Vergleich der Theaterpolitik Mecklenburg-Vorpommerns mit den Zerstörungen der Terrormiliz IS führte zu einer ersten Kündigung im März 2015.

Diese wurde im Mai nach Protesten wieder zurückgenommen, bis im Juni 2016 die zweite Kündigung ausgesprochen wurde. Ihm war dann unter anderem ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht vorgeworfen worden. Das Landgericht hatte im Dezember 2016 die Kündigung als unwirksam angesehen. Das OLG ließ gegen dieses Urteil keine Revision zu.