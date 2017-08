Prozesse : BGH entscheidet über Freispruch von Staatssekretär

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe befasst sich am heutigen Mittwoch (09.30 Uhr) mit dem Urteil im Untreue-Prozess gegen Mecklenburg-Vorpommerns Finanzstaatssekretär Peter Bäumer. Das oberste Gericht muss dabei über mögliche Rechtsfehler des Landgerichts Schwerin befinden, das Bäumer und einen weiteren Mitarbeiter der Finanzverwaltung im März 2015 freigesprochen hatte. Die Staatsanwaltschaft Rostock als Anklagebehörde war unmittelbar nach Prozessende in Revision gegangen.