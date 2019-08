Prozesse : Bewährungsstrafe nach Vergewaltigung bei Goa-Festival

Im Berufungsprozess gegen einen 23 Jahre alten Mann wegen sexueller Nötigung wird am Montag vor dem Landgericht Schwerin das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Handwerker vor, im Sommer 2017 während eines sogenannten Goa-Musik-Festivals in der Nähe von Eldena (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein damals 16 Jahre altes Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Der mutmaßliche Täter und das Mädchen, die keine feste Beziehung hatten, waren zusammen aus Schleswig-Holstein zu der Veranstaltung angereist.

von dpa

19. August 2019, 17:02 Uhr

Das Landgericht Schwerin hat in einem Berufungsprozess wegen Vergewaltigung bei einem Goa-Festival die Strafe gegen einen 23 Jahre alten Mann deutlich abgemildert. Die Richter werteten den Fall nach Angaben eines Sprechers als minderschwer und verhängte am Montag eine Haftstrafe von zwei Jahren, ausgesetzt zur Bewährung. Bei der Bemessung der Strafe sei auch das umfassende Geständnis und die Zahlung eines Schmerzensgeldes zugunsten des Angeklagten berücksichtigt worden. In erster Instanz hatte das Amtsgericht Ludwigslust eine Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verhängt. Der aus Schleswig-Holstein stammende Mann war im Sommer 2017 zusammen mit dem 16 Jahre alten Mädchen zu einem Goa-Musik-Festival in der Nähe von Eldena (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gefahren. Zu dem Übergriff kam es in einem Zelt, in dem sie gemeinsam übernachteten.